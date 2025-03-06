СМИ: Трамп хочет обязать Украину прекратить огонь через сделку по поставке минералов

Президент США Дональд Трамп намерен добиться от Киева прекращения огня с РФ посредством заключения сделки по поставке полезных ископаемых. Якобы именно с таким условием для подписания и выступил президент Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

"По словам осведомленных источников, европейским чиновникам сообщили, что президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией", — цитирует издание РИА Новости.

Ранее, в ходе выступления перед Конгрессом Дональд Трамп заявил, что получил письмо Владимира Зеленского. В письме говорилось, что Киев готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Президент Украины написал, что готов работать с США в урегулировании конфликта, а также заключить соглашение по природным ресурсам.

5 марта также стало известно о том, что США допускают возобновление военной помощи Украине. Она продолжится при условии успехов в переговорах о редкоземельных металлах.