Илон Маск спрогнозировал проигрыш Зеленского на выборах президента

Предприниматель Илон Маск заявил, что если на Украине состоятся выборы президента, то Владимир Зеленский проиграет их с большим отрывом. Такое предположение глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) сделал в своих социальных сетях.

Прогноз Маска стал ответом на поств сети Х, где пользователь указал на смену киевского режима как единственный путь к миру. "Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом", - написал в ответ Маск.

Ранее он также призывал украинского президента доказать, что тот не диктатор и занимает свой пост по воле народа. Сделать это Зеленский, считает Маск, может только посредством выборов.