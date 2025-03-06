В Астраханской области успешно развивается производство замороженных овощей

"Соглашение о реализации этого проекта мы подписали в прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума", - напомнил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

На данный момент компания «Билд» выпускает в день 20 тонн готовой продукции. В зимний период – замороженный картофель фри, летом ассортимент значительно расширят. Трудятся круглосуточно, в три смены. Создано 120 новых рабочих мест.

Предприятие закупает сырье исключительно у астраханских производителей. Помимо крупных агрокомплексов, сотрудничают и с небольшими фермерскими угодьями, что дополнительно способствует развитию сельского хозяйства в регионе.

Готовую продукцию астраханцы реализуют во многие регионы нашей страны. Благодаря поддержке Корпорации развития Астраханской области комплекс значительно расширил рынки сбыта. Удалось наладить экспорт в Казахстан и Узбекистан.

В планах – при поддержке регионального министерства сельского хозяйства начать строительство еще одного завода. Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза.