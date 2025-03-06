Путин присвоил "Героя РФ" осужденному, проявившему себя на СВО

Президент России Владимир Путин вступился за бойца СВО, пришедшего из мест лишения свободы, но героически проявившего себя в бою. За это глава государства настоял на вручении ему звания "Героя РФ".

Во время встречи с подопечными и сотрудниками фонда "Защитники Отечества" Путин рассказал, что ознакомившись с одним из материалов дела, распорядился присудить бойцу звание, однако позднее один из руководителей Министерства обороны РФ заявил, что так "нельзя", ведь военнослужащий "из мест лишения свободы". Сам же Путин с таким доводом не согласился.

"Я говорю: "Ну и что, ну человек точно достоин звания Героя". Что ж теперь сделать, так вот в жизни сложилось. Я еще посмотрел, за что он оказался в местах лишения свободы, ну такая бытовая вещь, бывает. Вел себя (на фронте - прим. ред.) как герой, реально, поэтому присвоили "Героя", - добавил президент.

Ранее Путин также сообщил, что военным, ушедшим на спецоперацию из мест лишения свободы, начнут присуждать статус ветерана боевых действий.