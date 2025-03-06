06 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

На Урале суд разрешил пенсионеру не возвращать кредит, который тот перевел мошеннику

На Среднем Урале суд признал недействительным кредитный договор, заключенный между пенсионером и банком. Деньги были переведены мошеннику.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в Богдановиче: действуя по указанию неизвестного, пенсионер пришел в банк и взял в кредит более 330 тысяч рублей. Затем он перевел эту сумму на указанный аферистом счет. Сейчас в полиции расследуют уголовное дело по факту мошенничества.

Согласно заключению экспертизы, пожилой мужчина в момент заключения договора не понимал значения своих действий и не мог руководить ими. Учитывая это, Богдановичская городская прокуратура направила иск в суд о признании недействительным договора по кредиту. Суд эти требования поддержал, возвращать деньги банку пенсионеру не придется.

Напомним, недавно в Екатеринбурге школьница перевела мошенникам 500 тысяч рублей с родительского телефона.

Теги: кредит, банк, суд, мошенник, пенсионер, Богданович


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