Теплоэнергетики Челябинска начали ремонтную кампанию

В Челябинске стартовала кампания по ремонту теплотрасс. В 2025 году АО "УСТЭК-Челябинск" планирует заменить более 13 км тепловых сетей, из них более 8 км на арендованном муниципальном имуществе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Первым мероприятием в этом году станет реконструкция участка тепловой сети в Ленинском районе города Челябинска по улице Челябинского Рабочего.

Этот участок муниципальной тепловой сети был введен в эксплуатацию более 20 лет назад. По оценкам специалистов, он малонадежен и, в период эксплуатации принятых муниципальных сетей предприятием, АО "УСТЭК-Челябинск" обнаружило на нем 36 повреждений, что приводило к отключению горячей воды и отопления.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ АО "УСТЭК-Челябинск" придется срубить часть деревьев, находящихся в зоне производства земляных работ. Как сообщается, нарушаемое в связи с реконструкцией благоустройство будет восстановлено.

Работы проведут открытым способом, что повлечет за собой перекрытие дорог по улице Челябинского Рабочего от дома № 1 до дома № 5. Работы закончат к 30 июня.

Реконструкция затронет также тепловые сети около Дворца культуры "Станкомаш". Обновленная тепловая сеть обеспечит бесперебойное теплоснабжение Андреевского торгового комплекса, двух детских садов, девятнадцати жилых домов и семи частных организаций и прослужит более 25 лет.