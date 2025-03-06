Жену бывшего мэра Сочи отправили в СИЗО

Изменена мера пресечения жене бывшего мэра Сочи Андрея Копайгородского Янине. Решение принял Мещанский суд Москвы.

Удовлетворено ходатайство следователя. Она арестована до 17 мая 2025 г., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 млн руб. Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября. Вину он не признал. Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. 15 октября 2024 г. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи. Позже его обвинили в получении взятки в 43 млн руб. 12 ноября 2024 г. задержана жена чиновника.