Захарова: Франция должна обеспечить безопасность российских консульств

Россия призывает Францию обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Так она сказала после того, как суд Франции приговорил нападавших на российское генеральное консульство лишь к 8 месяцам домашнего ареста.

27 февраля стало известно, что двое исследователей Национального центра научных исследований (CNRS) отправились в тюрьму за нападение на консульство России в Марселе (Франция). Об этом сообщало издание Le Figaro.

Обоих французов приговорили к 8 месяцам лишения свободы, первые пять дней из которых они будут обязаны пробыть в тюрьме. После этого у них появится возможность вернуться домой, но только с электронным браслетом, ограничивающим свободное передвижение.

Во время слушаний 48-летний и 59-летний ученые заявили, что своими действиями только хотели привлечь внимание к ситуации на Украине, но не желали ранить кого-то или нанести ущерб.

"Мы не подумали о последствиях, повели себя глупо", - сказал один из осужденных.

Напомним, утром 24 февраля два "коктейля Молотова" взорвались на территории консульства РФ в Марселе. Пострадавших нет. После представитель МИД в РФ Мария Захарова заявила, что взрывы в Марселе имеют все признаки теракта.