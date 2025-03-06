Миллиард рублей потратят на ремонт дороги в Челябинске

В Челябинске планируют капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных. Стоимость работ составит миллиард рублей, говорится на сайте госзакупок.

Как сообщается в документе, на участке дороги от улицы Чичерина до Северо-Крымской подрядчик должен обновить асфальтовое покрытие, тротуары и бортовые камни, организовать островки безопасности, велодорожки, установить дорожные знаки и светофоры. Также предусмотрен ряд других работ. Стоимость контракта — более 994,3 миллиона рублей.

Комитет дорожного хозяйства и транспорта Челябинска заключил контракт на ремонт с ООО "Уралдорстрой".

Аукцион по поиску подрядчика объявили 11 февраля. Об участии заявил только "Уралдорстрой", который снизил начальную стоимость контракта с 999,1 млн до 994 млн рублей. Контракт на проведение работ подписан 6 марта.

Ранее стало известно о планирующемся в Челябинске ремонте участка дороги по Троицкому тракту от пересечения с автодорогой "Меридиан" и до выезда из города. На ремонт 6,1 км дорожного полотна городская администрация выделит из бюджета 353 миллиона рублей.