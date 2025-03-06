Президент Украины прибыл в Брюссель на экстренный саммит Евросовета по Украине

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на экстренный саммит Евросовета по Украине. На нем будут присутствовать представители 27 стран Европы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на "РБК-Украина".

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Они планируют обсудить план перевооружения Евросоюза. Сумма проекта составляет 800 млрд евро. По информации источников, политики должны одобрить документ, где сказано о том, что предложения Еврокомиссии нужно воплотить в жизнь в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил уверенность, что Европа сможет расширять свой оборонный потенциал "быстрее и эффективнее", чем Россия, передает Euractiv. По его словам, "нет никаких сомнений" в том, что позиция новой администрации США по Украине и "гонка вооружений, начатая Россией, создают новые вызовы".

"Европа должна победить в этой гонке вооружений", — заявил Туск.

Ранее мы сообщали, что план перевооружения Евросоюза (ЕС) портал Euractiv считает нереалистичным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила потратить на эти цели 800 млрд евро. По мнению авторов публикации, сбор таких средств базируется на "надеждах и предположениях", а не на реальных возможностях.