В Екатеринбурге стартовали мероприятия недели памяти легендарного разведчика Николая Кузнецова

В Екатеринбурге 50 суворовцев и юнармейцев дали старт памятным мероприятиям, посвященным легендарному разведчику №1 Николаю Ивановичу Кузнецову, который занимает особое место в истории нашей страны. Сегодня они возложили цветы к монументу Героя Великой Отечественной войны.

До сих пор личное дело Кузнецова хранится в архивах под грифом «Секретно». Простой житель села Зырянка (Свердловской области) Николай Кузнецов в годы Великой Отечественной войны лично уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников Вермахта и добыл стратегически важную информацию, которая повлияла на исход войны. Дожить до триумфа Советской Армии он не смог – 9 марта 1944 года он попал в засаду и погиб.

«Николай Кузнецов был в звании старшего лейтенанта, работал в тылу врага. Такой человек, как он, обладал большим мужеством, решительностью и смелостью. Не каждый сможет совершить такие поступки, как он. Он — большой пример для подражания всех будущих военных и гражданских людей», — говорит суворовец 6-й роты Екатеринбургского суворовского военного училища Кирилл Шолохов.

Память о герое хранят и улицы Екатеринбурга. По инициативе Фонда святой Екатерины центр уральской столицы украшает 15-метровый мурал с изображением советского разведчика, а на доме по адресу проспект Ленина, 52, где жил Кузнецов, можно найти памятную доску.

Но, пожалуй, лучшее место, чтобы узнать и даже погрузиться в жизнь разведчика – это уникальная мультимедийная выставка в парке «Россия — моя история», которая в 2021 году была признана самой технологичной в мире. Здесь жизнь и подвиги разведчика раскрыты в иммерсивном формате, и это захватывает дух не только у детей, но и у взрослых посетителей.

«80 лет назад завершилась одна из самых кровавых войн в истории человечества — Великая Отечественная война. И победа в ней для нашей страны ковалась такими людьми, как Николай Иванович Кузнецов, чей героизм, смекалка и невероятная отвага стали примером для подражания тысяч людей. И сейчас нам очень важно сохранить память о том, через что прошел наш народ и в каких условиях проявлялись лучшие качества поколения победителей, подаривших нам мирное небо над головой», — комментирует мероприятие заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.