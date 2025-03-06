Лавров: европейские миротворцы на Украине равнозначны войскам НАТО

Размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт. Так заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиям", - сказал он.

По его словам, этого допустить невозможно. Лавров отметил, что это решение особенно связано с заявлением президента Франции о том, что Россия угрожает Европе.

"Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - пояснил министр.

Лавров напомнил, что Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером собираются ехать на переговоры в Вашингтон с Владимиром Зеленским. При этом лидеры европейских стран говорят, что для этого нужно приостановить боевые действия.

"…как минимум, в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там войска, параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", - добавил Лавров.

26 февраля Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил по согласованию сторон. Об этом он сообщил пресс-пулу Белого дома.

"Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех", - приводит его слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы. По словам дипломата, речь идет, в том числе о вооруженных силах стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами.