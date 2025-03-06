06 Марта 2025
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Фото: Олег Ковалюк

Открыт прием заявок на второй конкурс социальных инициатив "Территория добра"

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" открыл прием заявок на второй ежегодный конкурс социальных инициатив "Территория добра". Впервые конкурс был проведен в 2024 году в рамках 20-летия Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, проект нацелен на поиск и поддержку социальных и благотворительных инициатив в сфере добровольчества. Авторы лучших инициатив получат до 500 тысяч рублей на реализацию идей.

Фото с подведения итогов 1 конкурса "Территория добра"(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Конкурс проводится в четырех регионах России: Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае. Проекты должны быть направлены на проведение социально значимых мероприятий или решение актуальных проблем в регионе. В прошлом году на конкурс было прислано более 35 заявок.

Фото с подведения итогов 1 конкурса "Территория добра"(2025)|Фото: Олег Ковалюк

"Мы часто получаем письма от жителей разных городов с теми или иными предложениями по улучшению социальной среды. Поэтому, выбирая победителей первого конкурса, мы ориентировались на важность этих проектов для территорий. В течение года четыре победителя конкурса смогли реализовать свои идеи. Так, в Кыштыме волонтеры провели конкурс семей среди металлургов, чтобы повысить интерес к профессии. В селе Варна активисты решили поддержать местный клуб юных геологов и закупили новое снаряжение для походов. В Орске провели форум добровольцев, который объединил около 400 волонтеров для обмена опытом и развития новых инициатив. В Нагайбакском районе Челябинской области открыли профориентационный коворкинг для обучения будущих металлургов и горняков. Еще один проект, по созданию сада для пожилых людей, будет реализован в Екатеринбурге весной", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Один из победителей 1 конкурса "Территория добра" — коворкинг в Нагайбакском районе Челябинской области(2025)|Фото: Алексей Верстов

Один из победителей 1 конкурса "Территория добра" — коворкинг в Нагайбакском районе Челябинской области(2025)|Фото: Алексей Верстов

Представить свои проекты могут граждане России, достигшие 18 лет. Это может быть физическое лицо или инициативная группа лиц. К участию в конкурсе не допускаются коммерческие и некоммерческие организации, политические партии, органы государственной власти и местного самоуправления.

Волонтерский центр РМК "Сила Урала"(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Для участия в конкурсе "Территория добра" необходимо разработать проект и подать заявку до 11 мая этого года. Подвести итоги и определить победителей планируют до 11 июня. На реализацию проектов победители получат до 500 тысяч рублей. Ознакомиться с информацией и подать заявку на участие в конкурсе можно по этой ссылке.

Волонтерский центр РМК "Сила Урала"(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Ежегодно Волонтерский центр РМК реализует полтора десятка масштабных добровольческих проектов. Это продуктовая программа для нуждающихся "Помощь уже здесь", помощь ветеранам Великой Отечественной войны, эко- и зооволонтерство, помощь при ликвидации последствий ЧС. Волонтеры готовят наборы первоклассникам для детей из многодетных и малоимущих семей, проводят мастер-классы в Детском хосписе, сопровождают массовые мероприятия, а также обучают новых добровольцев. За четыре года работы центра адресную помощь получили 3 млн 329 тысяч человек.

Теги: Территория добра, конкурс, заявки, волонтеры


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