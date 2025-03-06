Открыт прием заявок на второй конкурс социальных инициатив "Территория добра"

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" открыл прием заявок на второй ежегодный конкурс социальных инициатив "Территория добра". Впервые конкурс был проведен в 2024 году в рамках 20-летия Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, проект нацелен на поиск и поддержку социальных и благотворительных инициатив в сфере добровольчества. Авторы лучших инициатив получат до 500 тысяч рублей на реализацию идей.

Конкурс проводится в четырех регионах России: Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае. Проекты должны быть направлены на проведение социально значимых мероприятий или решение актуальных проблем в регионе. В прошлом году на конкурс было прислано более 35 заявок.

"Мы часто получаем письма от жителей разных городов с теми или иными предложениями по улучшению социальной среды. Поэтому, выбирая победителей первого конкурса, мы ориентировались на важность этих проектов для территорий. В течение года четыре победителя конкурса смогли реализовать свои идеи. Так, в Кыштыме волонтеры провели конкурс семей среди металлургов, чтобы повысить интерес к профессии. В селе Варна активисты решили поддержать местный клуб юных геологов и закупили новое снаряжение для походов. В Орске провели форум добровольцев, который объединил около 400 волонтеров для обмена опытом и развития новых инициатив. В Нагайбакском районе Челябинской области открыли профориентационный коворкинг для обучения будущих металлургов и горняков. Еще один проект, по созданию сада для пожилых людей, будет реализован в Екатеринбурге весной", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Представить свои проекты могут граждане России, достигшие 18 лет. Это может быть физическое лицо или инициативная группа лиц. К участию в конкурсе не допускаются коммерческие и некоммерческие организации, политические партии, органы государственной власти и местного самоуправления.

Для участия в конкурсе "Территория добра" необходимо разработать проект и подать заявку до 11 мая этого года. Подвести итоги и определить победителей планируют до 11 июня. На реализацию проектов победители получат до 500 тысяч рублей. Ознакомиться с информацией и подать заявку на участие в конкурсе можно по этой ссылке.

Ежегодно Волонтерский центр РМК реализует полтора десятка масштабных добровольческих проектов. Это продуктовая программа для нуждающихся "Помощь уже здесь", помощь ветеранам Великой Отечественной войны, эко- и зооволонтерство, помощь при ликвидации последствий ЧС. Волонтеры готовят наборы первоклассникам для детей из многодетных и малоимущих семей, проводят мастер-классы в Детском хосписе, сопровождают массовые мероприятия, а также обучают новых добровольцев. За четыре года работы центра адресную помощь получили 3 млн 329 тысяч человек.