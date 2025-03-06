Ученые нашли редкоземельные металлы в природном парке в Югре

Ученые нашли в Югре редкоземельные металлы, о которых мечтает президент США Дональд Трамп, сообщает "Муксун".

По данным издания, группа ученых из ЮГУ опубликовала исследование, аналогов которому еще нет. В 2023 году они решили провести на территории Ханты-Мансийска исследование химического состава природных вод, в том числе вод родников природного парка Самаровский Чугас. Ранее подобные исследования проводились, но в них не были затронуты вопросы распространения редкоземельных элементов. Этот пробел ученые решили исправить.

"Исследования проводились на территории природного парка Самаровский Чугас в пределах Ханты-Мансийска в меженный период (август 2023 года). Опробованию подвергались воды источников и поверхностные водотоки. Помимо воды производился отбор проб донных отложений в местах выхода родников, а также в руслах ручьев", — отмечают в исследовании ученые.

В статье также говорится, что исследование химического состава природных вод, донных отложений и продуктов вторичного минералообразования выполнялось в аккредитованной проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии НОЦ "Вода" ТПУ. И на самом деле результаты — впечатляющие.

"Общее содержание РЗЭ в подземных и поверхностных водах Самаровского Чугаса изменяется от 4,1 до 602,2 нг/дм3 при среднем 114,3 нг/дм3. Максимальное содержание РЗЭ отмечено в слабокислых водах источника Кедровый, который характеризуется повышенной минерализацией и хлориднонитратно-гидрокарбонатным кальциево-магниевым составом. В других пробах воды, относящихся к 4 типу (воды разного анионно-катионного состава), также отмечены высокие концентрации РЗЭ", — сказано в опубликованном исследовании.

Ученые отмечают, что, например, воды источника Водораздельный имеют повышенные показатели легких РЗЭ (это — Лантан, Церий, Празеодим, Неодим, Европий), а воды ручья Ключевской — тяжелых лантаноидов (Гольмий, Эрбий, Тулий, Иттербий, Лютеций). При этом, Европий и Лютеций проявляют средний уровень корреляции с легкими лантаноидами, а при взаимодействии с тяжелыми РЗЭ коэффициент корреляции повышается.

Добавим, что еще в 2021 году депутат думы ХМАО Борис Хохряков называл редкоземельные металлы одним из трех главных направлений развития региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. У РФ на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам. По словам главы государства, если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично".