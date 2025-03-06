За 650 тысяч рублей продала свою новорожденную дочь женщина в Дагестане

Женщина продала новорождённую дочь акушерке за 650 тысяч рублей в Дагестане.

Как пишет SHOT, здоровую девочку родила 39-летняя жительница села Магарамкент. Но решила, что не хочет ребенка и договорилась с акушеркой о продаже. Деньги принёс 46-летний муж медработницы.

Преступление раскрыли только через несколько месяцев. Мать ребенка и врач с мужем во всём сознались. Они задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Торговля людьми".

Судьбой девочки занимаются органы опеки.

24 февраля суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта. 18-летнюю Екатерину Бурнашкину в покушении на убийство близкого родственника. Защищающие ребенка юристы от турецкого министерства по делам семьи посчитали, что она "зашла в туалет для инвалидов намеренно, так как хладнокровно запланировала это деяние, ведь в такой туалет заходят реже".