Россия обеспечит электроэнергией Абхазию

В Кремле сообщили, что Россия не может остаться в стороне в ситуации с энергоснабжением Абхазии, оно будет обеспечено. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Абхазии нужна оперативная помощь России по организации продолжения энергоперетоков.

"Связано это с тем, что в горах холодная погода, нет таяния снегов, поэтому ГЭС не получает достаточного количества воды, нет своей генерации... Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", - цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию. Речь шла о поставках 327 млн киловатт-часов в 2025 г. Запрос был в октябре 2024 г. Россия с 23 декабря начала "гуманитарные поставки" электроэнергии в Абхазию. В стране-соседке России ежегодно есть дефицит электроэнергии. Начинается он в ноябре и заканчивается в апреле следующего года.