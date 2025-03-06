Продажи алкоголя в Вологодской области снизились на 50%

Продажи алкоголя в магазинах Вологодской области 3 марта снизились на 50% относительно уровня предыдущей недели и прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух федеральных торговых сетях.

Это связано с тем, что в регионе вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Собеседники РБК отметили, что делать выводы о реальном снижении или росте количества покупок можно будет примерно через месяц, когда люди привыкнут к новым правилам.

Напомним, в регионе с 1 марта начал действовать закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни, а также на ряд праздничных запрет распространяться не будет. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем видеообращении к жителям назвал это решение "щадящим, либеральным режимом ограничений". По его словам, Вологодчина и Русский Север вымирают: за год население области сократилось на 7,5 тысяч жителей — это целый муниципалитет. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%, отметил Филимонов.