В Сургуте банда пыталась отнять у сироты квартиру

В Сургуте группа мужчин восточной внешности путем угроз и физического насилия вымогала у сироты - бывшего воспитанника детского дома, квартиру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Сообщается, что мужчины целенаправленно знакомятся с одинокими людьми и впоследствии обманным путем присваивают их квартиры. К сироте они втерлись в доверие, после чего пытались его выселить.

Следственный комитет Югры начал проверку этой информации. Ситуацию взял на свой личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.