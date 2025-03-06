В Челябинске организовали проект для школьников, которые хотят поступать в театральные вузы

В Челябинске прошел уже традиционный "Юный человек театра" – творческий проект Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, "Юный человек театра" стал частью XII международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА". Школьники посетили несколько постановок именитых театральных коллективов, приняли участие в мастер-классах и провели разборы спектаклей с экспертами.

В этом году проект РМК "Юный человек театра" реализуется в третий раз. Проект задумывался как продолжение театрального семинара РМК. Семинар – это знакомство детей с миром театра, с разными жанрами, возможность посмотреть, почувствовать на себе театральную жизнь.

"Юный человек театра" – проект для школьников, которые планируют поступать в театральные вузы. Цель – подготовить их к вступительным экзаменам и раскрепостить, чтобы дети почувствовали себя более уверенно в театральной среде.

"Поддержка молодежи во всех ее начинаниях: спортивных, образовательных, творческих – один из приоритетов Русской медной компании. Это уже третий сезон проекта "Юный человек театра". Мы видим успехи ребят, и нам радостно наблюдать раскрытие огромного потенциала наших участников", - рассказала вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова.

В проекте "Юный человек театра" в этом году приняли участие коллективы "Элегия" (Коркино), "Встреча" (Орск), "Окно" и "Вдохновение" (Кыштым), "Отражение" (Нагайбакский район). В течение четырех дней школьники посетили тренинги и мастер-классы "Персонаж", "Наблюдение за животными. Методика работы над этюдами", "Визитка". В качестве педагогов выступили профессиональные актеры и режиссеры. А еще ребята посмотрели постановки коллективов из Владимира, Санкт-Петербурга, Коркино, Челябинска, Сергиева Посада, Орска и даже из Туниса, а после просмотра смогли обсудить их с экспертами.

"Поскольку театральный семинар РМК показывает прекрасные результаты (дети определяются, идут в профессию, уже есть артисты, которые работают в театрах, масса поступили в престижные вузы), мы предложили провести следующий этап профориентации. Еще больше им определиться поможет просмотр, прослушивание специалистов, работа на тренингах. Все это помогает определиться с выбором профессии", - отметил художественный руководитель международного театрального фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм "CHELоВЕК ТЕАТРА" Евгений Гельфонд.

Русская медная компания с 2017 года поддерживает театральные коллективы в регионах. За это время несколько десятков выпускников театральных семинаров, организованных РМК, стали студентами профильных вузов и колледжей, где сегодня получают профессии актера, режиссера, а также постигают мир телевидения. Новый формат поддержки поможет юным любителям театра обрести профессию.