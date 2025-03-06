Подследственный экс-глава МУГИСО отправился поздравлять женщин с 8 Марта

Находящийся под следствием экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков внезапно объявился в публичном пространстве. Он отправился поздравлять женщин с предстоящим праздником 8 Марта.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в преддверии Международного женского дня сотрудницы Свердловского госпиталя для ветеранов войн получили поздравления от первого зампредседателя Законодательного собрания региона Дмитрия Жукова и Алексея Пьянкова, которого представили как участника специальной военной операции. Жуков и Пьянков вместе с волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей вручили подарки сотрудницам госпиталя.

Судя по кадрам с мероприятия, за время нахождения на СВО Алексей Пьянков получил награды – их планки можно разглядеть на костюме экс-министра. За что именно он награжден, неизвестно.

Алексей Пьянков стоит слева на заднем фоне

В 2018 году Пьянкову были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). Сообщалось, что экс-министр не стал сотрудничать со следствием. А в 2021 году бывшего чиновника обвинили еще и в создании преступной группы.

Позднее Алексею Пьянкову была избрана мера пресечения в виде залога. В ноябре 2022 года стало известно, что он отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому юридически следствие нельзя считать завершенным.

В марте 2023 года его мобилизацию признали законной, с чем не согласилась Генпрокуратура. Летом 2024 года Верховный суд признал мобилизацию экс-главы МУГИСО незаконной.