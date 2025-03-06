06 Марта 2025
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Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Шесть новых автомобилей поступили в Ялуторовскую и Вагайскую больницы

Шесть новых автомобилей поступили в Ялуторовскую и Вагайскую больницы Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Санитарный транспорт будет использоваться для оказания медицинской помощи взрослым и детям, а также для доставки лекарств.

В Областную больницу №9 в Вагае поступили четыре автомобиля, в Областную больницу №23 (Ялуторовск) - две машины. Новые автомобили значительно улучшат доступность медицинских услуг для жителей Ялуторовского и Вагайского районов.

"Мы стараемся обеспечить автотранспортом все территории Вагайского района, распределив новые автомобили. По одному автомобилю закреплено за поликлиникой, а также, участковой больницей, отделением сестринского ухода и фельдшерско-акушерским пунктом, расположенными в удаленных территориях", - отметил главный врач Областной больницы №9 Павел Грибанов.

34 новых санитарных автомобиля поступили в медучреждения Тюменской области в 2025 году. Транспорт приобретен и передан медикам в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Эта программа имеет очень важное значение. Благодаря ей мы обеспечиваем достойный уровень медицинской помощи даже в отдалённых уголках нашего региона", - сказал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: санитарный автомобиль, здравоохранение


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