Начальника ОП №2 Екатеринбурга оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом начальника одного из отделов полиции Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, 22 февраля Кировский районный суд уральской столицы заключил под стражу начальника ОП №2 Екатеринбурга Александра Банникова. Силовику предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере за бездействие (часть 3 статьи 290 УК РФ). Суд арестовал его до 20 апреля 2025 года.

Однако адвокат Банникова подал апелляционную жалобу. Свердловский областной суд, заслушав мнения сторон и доводы апелляции, не нашел оснований для изменения решения райсуда. Высокопоставленный полицейский останется под арестом.

Стоит отметить, что сам Александр Банников принимал участие в заседании по видеосвязи.