В Челябинске отпустили домой полицейского, проходящего по делу о взятке в 3,5 млн

В Челябинске суд изменил меру пресечения полицейскому, которому вменяют посредничество в получении взятки в 3,5 млн руб. Решение принял Центральный райсуд.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу заменили на домашний арест до 8 мая", - сообщили ТАСС в суде.

Речь идёт о задержанном сотрудниками ФСБ в октябре 2024 г. заместителе начальника одного из отделов центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области. Его обвиняют в том, что выступил посредником в передаче взятки в 3,5 млн руб.