Лыжницу из Югры Анастасию Кириллову лишили медали во время Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Лыжницу из Югры Анастасию Кириллову лишили медали во время Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани, передает корреспондент Накануне.RU.

Судьи приняли решение о дисквалификации спортсменки после финального спринта. Также Кириллову лишили серебряной медали. По мнению судей, во время гонки югорчанка пересекла лыжню и задела лыжи соперницы.

Кириллову переместили на последнее место в итоговом протоколе.

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил возмущение в своем Telegram-канале и обвинил судей в предвзятости, а организаторов - в отсутствии контакта с журналистами.

"Организаторы чемпионата никому не сообщают информацию. Идут какие‑то разбирательства, а люди молчат. Мы узнаем обо всем случайно. Если бы не Турышев, мы бы поздравляли Кириллову с серебром, но только ее дисквалифицировали. Идет очевидное предвзятое отношение к одним спортсменам и стерильное к другим. Когда Большунов год назад в Малиновке мешал Горбунову финишировать в спринте, его никто не дисквалифицировал. Саша – священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех. Конечно, мне жалко Кириллову, но мы ничего бы не узнали, потому что технический делегат Беломестнов молчит, с журналистами контакта нет. Зрители до последнего момента церемонии награждения даже не знали, что Кириллова не серебряный призер", - заявил Губерниев.