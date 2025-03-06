В России образовался дефицит кадров в стройиндустрии

Строительная индустрия России испытывает кадровый голод. Не хватает представителей рабочих специальностей.

Зимой 2024-25 гг. спрос на кадры в стройиндустрии по всей России вырос в 2,36 раза. Об этом говорится в исследовании "Авито Работы". Наиболее активно застройщики искали плиточников и отделочников: спрос на них вырос в 3,5 раза. Росту спроса кадров рабочих специальностей способствует увеличение числа строительных проектов, констатирует управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

В конце декабря 2024-го нехватка рабочей силы в строительстве составляла 200-400 тыс. человек. Таковы данные вице-премьера Марата Хуснуллина. По его данным, сейчас в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работает около 11 млн человек, пишет "Ъ".

В 2024-ом в России обсуждали нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала. При этом 61% компаний постоянно нанимали сотрудников. Таковы данные исследования HR-холдинга Ventra. Согласно прогнозу, в 2025 году количество активно нанимающих компаний вырастет до 76%. Тренд будет развиваться, несмотря на то, что искать персонал трудно в условиях низкой безработицы и дефицита кадров в 1,5 млн человек на рынке труда.

Нехватка кадров стала одной из центральных проблем российской экономики и рынка труда последних лет, в 2024 г. её актуальность только возросла. 26 декабря гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что в настоящее время в России дефицит рабочих рук оценивается в 1,5 млн человек, а к 2030 г. этот показатель увеличится до 2 млн человек.