06 Марта 2025
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Политика
Фото: Накануне.RU

15 человек пострадали в результате сброса бомб в Южной Корее

До 15 человек возросло число пострадавших в результате нештатного схода бомб во время учений в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap, пишут Известия.

В том числе пострадали двое солдат и двое иностранцев. 10 человек доставили в больницу. Серьезные травмы у двух человек: у одного из них открытый перелом правого плеча, у второго - травмы лица. Остальные 13 граждан получили легкие ранения.

В результате происшествия повреждены восемь зданий, в том числе собор, пять жилых строений, склад и дом по производству винила.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее истребитель KF-16 сбросил бомбы на жилые дома. Речь идёт о восьми снарядах. Это произошло во время учений с боевой стрельбой. KF-16 сбросил восемь бомб MK-82 за пределами учебного полигона в Почхоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.

Как пишет Газета.ru, представители ВВС Южной Кореи сообщили, что инцидент произошел из-за ошибки пилота, который неправильно ввел координаты цели.

Они добавили, что проводят расследование в связи с инцидентом и принесли извинения

"Мы сожалеем об ущербе, нанесенном гражданскому населению в результате нерегулярного десантирования, и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - сказано в сообщении.

В ведомстве пообещали компенсировать ущерб.

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Ранее 06.03.2025 07:45 Мск В Южной Корее истребитель сбросил бомбы на жилые дома

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