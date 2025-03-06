В Севастополе национализировали имущество юрлиц и физлиц, финансирующих ВСУ

В Севастополе изъято в госсобственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, рабочая группа антитеррористической комиссии доказала, что данные лица являются пособниками киевского режима. Они финансировали ВСУ, при этом непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда "Открытый диалог", который "представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности России, сообщил Развожаев.

Через данный фонд было перечислено в виде пожертвований украинскому режиму более 520 тысяч долларов, добавил губернатор.

Развожаев привел список предприятий, изъятых в госсобственность: ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", производственный кооператив "Корпус".

В феврале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что вскоре будет принято решение о национализации различных объектов, "принадлежащих врагам Крыма и России". В списке – 114 наименований, то есть более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, – АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.