Largus заменят: Новый бренд коммерческих автомобилей SKM запускает "АвтоВАЗ"

Новый российский бренд коммерческих автомобилей SKM запускает "АвтоВАЗ". Как сообщает Telegram-канал компании.

В России будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

"Это позволит создать полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса", - отметили в "АвтоВАЗе", сообщает Interfax.

Сейчас сегмент коммерческих автомобилей представлен, в основном, моделью Lada Largus.

Автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки.

О старте производства и продаж компания объявит позже.

В январе глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что в "АвтоВАЗе" видят растущий спрос на коммерческую технику в России.

В конце февраля АвтоВАЗ" раскрыл дизайн и функциональные особенности салона новой LADA Iskra. В компании отметили, что новая модель создана с учетом предпочтений молодых клиентов. Сиденья LADA Iskra обладают анатомическим профилем. Длина седана — 4333 мм, высота — 1517 мм. Есть системы безопасной парковки и камера заднего вида. У нового авто багажник вместимостью 500 литров, у универсала — 480 литров.