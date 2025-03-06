В России предотвращена вербовка спецслужбами Украины подростков

Сотрудники федеральной службы безопасности предотвратили похищение спецслужбами Украины персональных данных российских подростков с целью их дальнейшей вербовки.

Своевременно выявлен незаконный доступ сотрудников главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". Спецслужбы Украины перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в "Военно-патриотическом диктанте", который готовили указанные организации.

Представители ГУР видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку в образовательные организации Москвы и Московской области. Основная цель изменений – осуществить сбор персональных данных подростков для их вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности России, а также диверсий. Последствия операции ГУР локализованы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.