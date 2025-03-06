Суд отказал в освобождении патологоанатому из Екатеринбурга, обвиняемому в изнасиловании ребенка в рамках "брачного обряда"

Свердловский областной суд оставил под стражей патологоанатома из Екатеринбурга, обвиняемого в изнасиловании 12-летней дочери своего знакомого.

Напомним, что 33-летний патологоанатом Детской больницы №9 Сергей О. на момент преступления состоял в религиозной группе "Харе Кришна", куда входила и семья потерпевшей. По его же словам, он совершил надругательства над ребенком в рамках "брачного обряда". Отмечается, что отец девочки приводил ее к друзьям, так как знал об их адекватности. Сергей же в это общество вошел недавно - в апреле 2024 года.

15 февраля 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2025 года, однако адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. По итогу рассмотрения она была оставлена без удовлетворения.

Ранее юрист, представляющий интересы религиозной группы "Харе Кришна", заявил, что в произошедшем нет никакой религиозной базы, так как Сергей якобы сам пригласил "левого" эзотерика, который был готов за деньги провести любой обряд. Он также добавил, что мужчина сам явился в полицию с повинной 13 февраля.