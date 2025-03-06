На Южном Урале двух водителей трамвая отправили в колонию за смертельное ДТП

Златоустовский городской суд отправил в колонию-поселение водителей трамвая, из-за действий которых произошло ДТП с гибелью женщины.

Как пояснили Накануне.RU в прокуратуре региона, 12 июля 2024 года в Златоусте трамвай "Татра" вышел из строя из-за поломки пантографа и не мог продолжать движение. При этом водитель трамвая отключила аккумулятор, предназначенный для работы в том числе тормозных систем трамвая.

На место аварии с целью буксировки неисправного трамвая прибыл трамвай "КТМ" под управлением водителя маневрового движения. Вагоновожатые, вопреки должностным инструкциям, начали буксировку неисправного трамвая с отключенным аккумулятором и не работающими тормозами.

Во время движения у сломанного трамвая, находившегося спереди буксирующего трамвая, порвалась сцепка, трамвай продолжил неконтролируемое движение и врезался в другой трамвай, стоящий на остановке.

В результате столкновения последний трамвай проехал вперед и задавил пешехода, переходившую трамвайные пути на зеленый свет светофора. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Водители признаны виновными по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подсудимые вину признали. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого водителя, мужчину и женщину, к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.