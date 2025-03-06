Опрос: жители Екатеринбурга продолжают работать даже во сне

Некоторые жители Екатеринбурга продолжают работать даже во сне. Опрос на эту тему в уральской столице в феврале-марте нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 36% екатеринбуржцев даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности. Опрошенные отмечают, что работа им снится, "когда авралы".

При этом уральские женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин – 37% против 35% соответственно.

Ранее жители Екатеринбурга рассказали, какой месяц в году они считают идеальным для отпуска.