В Ялуторовске подросток получил закрытый перелом во время армрестлинга

В Ялуторовске десятиклассник, решивший побороться на руках с одноклассником, получил закрытый перелом нижнего конца плечевой кости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Двое парней во время перемены зашли в спортивный зал и начали бороться на руках на столе для армрестлинга. В результате один из подростков получил травму. Учителя физкультуры на момент происшествия в зале не было.

Межрайонная прокуратура в адрес главы администрации г. Ялуторовска внесла представление. По результатам рассмотрения, за бесконтрольный допуск учеников в спортивный зал учитель физкультуры и директор привлечены к дисциплинарной ответственности.

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