06 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прижигал кожу раскаленной клюкой. Жителя Талицы отдадут под суд за пытки над супругой

Житель Талицкого района 1972 г.р. предстанет перед судом за пытки над своей супругой, угрозу убийством и кражу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 2 февраля 2025 года около 18.35 обвиняемый проник на промышленный склад по ул. Кузнецова, где был неофициально трудоустроен. Имея при себе ключи, мужчина проник в помещение в нерабочее время и похитил из незакрытого кассового аппарата 5,7 тыс. рублей.

Уже 6 февраля около 19.00 обвиняемый выпивал дома с супругой. Развязался конфликт, в ходе которого мужчина вонзил кухонный нож в колено жены. После этого он взял металлическую клюку, и не менее 52 раз нагревал до высокой температуры ее загнутый край, после чего прижигал тело женщины. Затем он нанес жене два удара боковой частью стержня клюки в теменную область головы, при этом угрожая убить.

Пострадавшую доставили в больницу, где диагностировали многочисленные термические ожоги общей площадью около 57%.

Свердловчанину предъявили обвинения сразу по нескольким статьям:

  • п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище";
  • пп. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия";
  • ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: Талицкий район, пытки, угрозы убийствам, кража, супруга, суд


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