06 Марта 2025
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале телефонные мошенники выманили у пенсионерки более 1 млн рублей

Жительница Златоуста перевела телефонным мошенникам, выдававшим себя за сотрудников почты и других "служб", 1 млн рублей 28 тысяч рублей.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе МВД по региону, на этот раз жертвой злоумышленников стала 73-летняя местная жительница. С незнакомого номера ей позвонила женщина, которая представилась "сотрудницей почты" и сообщила о "заказном письме из налоговой службы". Звонившая сказала, что отправила номер почтового отправления в СМС, и необходимо назвать эти цифры.

Ничего не заподозрившая пенсионерка озвучила пришедший код, который являлся паролем для доступа в личный кабинет на "Госуслугах".

Затем в одном из мессенджеров потерпевшей пришло сообщение якобы от этого портала, в котором говорилось о взломе страницы, и был указан номер телефона для связи. На самом же деле это был номер аферистов. Запаниковавшая пожилая женщина позвонила по нему, после чего злоумышленники направили ее по цепочке из абонентов – "специалистов банка", "сотрудника налоговой" и других фейковых служб.

Они убедили жительницу Златоуста, что на нее оформлен кредит на 2 миллиона рублей и что нужно срочно перевести аналогичную сумму на указанный счет и таким образом "перебить" заявку, иначе деньги "попадут в руки посторонних".

Женщина собрала более миллиона рублей, заняв деньги у родственников, а также добавив личные накопления. Затем она купила новый телефон, установила на него нужное мошенникам приложение и через банкомат перевела всю сумму на указанные счета.

Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, только когда с ней по ошибке заговорили на иностранном языке.

Ранее жительницу города Коркино Челябинской области два раза подряд обманули мошенники. Сперва женщина перевела деньги мошенникам, желая заработать на бирже, а потом обратилась к лжеюристу, который пообещал "вывести вложенные деньги".

Теги: мошенники, пенсионерка, телефон, деньги


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