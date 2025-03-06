Праздник для женщин из семей бойцов СВО устроили в Калуге

В городском досугом центре Калуги прошёл праздник для женщин – членов семей военных, принимающих участие в СВО. Творческие коллективы центра подготовили праздничный концерт, с наступающим Международным женским Днём собравшихся поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Светлана Мартынова.

«Калужане с честью исполняют свой воинский долг, многие наши земляки отмечены высокими государственными наградами. Жители города оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции, депутатский корпус также активно участвует в этой работе. От всей души поздравляю вас с Международным женским днём, желаю вам крепкого здоровья, сил и терпения! Победа будет за нами!», – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления.

«Идея этого мероприятия родилась у нашей волонтерской группы «СодружестВО». Благодарю всех, кто нас поддерживал и помогал: Городскую Управу, управление культуры и управление финансов, городской досуговый центр. Нам хотелось передать жёнам, сёстрам, мамам и дочерям наших защитников заряд душевной теплоты и позитива от всего волонтёрского сообщества. Я рада, что мы смогли доставить нашим женщинам хоть немного радости!», – прокомментировала Светлана Мартынова.