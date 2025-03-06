По делу экс-замглавы Росприроднадзора арестовали виллу на берегу Черного моря

Вилла на берегу Черного моря в Сочи арестована в рамках расследования дела о мошенничестве против экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела

Недвижимость оформлена на бывшую супругу Долматова.

По данным интернет-ресурса ЦИАН, стоимость соседних домов варьируется от 18 млн до 90 млн рублей. При этом следствие установило, что экс-супруга Долматова в период с 2001 по 2019 год заработала не более 1,15 млн рублей.

Долматов был арестован в июне 2024 года. По версии следствия, весной 2015 года он и бывший руководитель Федерального анализа и оценки техногенного воздействия Владислав Новиков решили привлечь фирму, с которой у них сложились доверительные отношения, к разработке ПО. При этом они искусственно завысили цены. Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с фигурантов.