06 Марта 2025
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США приостанавливают военную помощь Киеву

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Фото: Накануне.RU

СМИ: Зеленский пошел на попятную после прекращения передачи Украине американских разведданных

Приостановка передачи Украине американских разведданных стала главной причиной, по которой Зеленский выразил сожаление о своем поведении в Белом доме 28 февраля, где он устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник в украинской власти.

Если без поставок оружия украинские войска еще могут продержаться какое-то время, то отсутствие разведданных оказывает немедленное влияние. Поэтому Зеленский "передумал" моментально, отмечает портал. Теперь он уже готов на переговоры с Россией, подтвердил сам глава киевского режима.

В Вашингтоне заявили, что приостановка поставок оружия и передачи разведданных будут действовать до тех пор, пока Украина не согласится на переговоры с РФ и не будет определена их точная дата. И Зеленский выразил свою полную готовность к переговорам.

"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", - написал он.

В посте нет ни слова о "перемоге", "границах 1991 года", "возвращении" шести российских регионов и вообще нет никаких требований к России.

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что это, однако, Зеленскому не поможет.

"Сейчас он вопит: я готов на все, только оставьте меня президентом. Теперь всему миру ясно, что цель Зеленского - оставаться вечным президентом, он готов на все из-за страха потерять власть. Зе и его окружению конец, что бы он ни сделал сейчас, их все равно заменят на более адекватных. По-хорошему или по-плохому, но их заставят уйти. Как прогибать наркомана, американцы уже знают", - написал Шарий.

Как сообщалось, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц обсудили место и дату переговоров с РФ. А команда Трампа провела тайные переговоры с оппонентами Зеленского, с которыми будет легче найти общий язык, чем с Зеленским. Сам Трамп сказал, что Зеленский продемонстрировал, что не хочет мира.

Интересно, что украинские боевики столкнулись с ограничениями при получении данных для ударов ракетами HIMARS еще до встречи Зеленского с Трампом, пишет The Washington Post. Как минимум одно из подразделений ВСУ, работающих с HIMARS, за последний месяц не получало координат для ударов дальше, чем на 60 км от линии фронта.

Теги: украина, зеленский, сша, разведданные


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