СМИ: В Екатеринбурге неизвестные похитили парня из-за долга в 50 тысяч рублей

В Екатеринбурге трое парней похитили 19-летнего парня прямо на глазах его девушки-студентки. Инцидент произошел вчера - 5 марта на улице Высоцкого.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, парень и похитители были друзьями. Причиной угроз стал долг в 50 тыс. рублей, который парни решили спрашивать уже на квартире по улице 40 лет ВЛКСМ. В то время, пока похищенному угрожали, в том числе пистолетом и автоматом Калашникова, его девушка позвонила в полицию и сообщила о возможном местонахождении возлюбленного.

По словам источника, правоохранители ворвались в квартиру и задержали похитителей. Они также нашли холощенный автомат Калашникова, пистолет, пневматическую винтовку и корпус от гранатомета. После опроса всех участников инцидента отпустили, а похитителей обязали являться в полицию по первому требованию. Полиция проводит проверку.

На момент публикации УМВД И СКР информацию о похищении и задержании не комментируют, но и не опровергают.