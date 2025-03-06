"Ответ поражает хамством". Депутатов не включили в рабочую группу по Сысертскому полигону

Депутатов Законодательного собрания Свердловской области отказались включать в состав рабочей группы по вопросу размещения мусорного полигона в Сысертском районе. Об этом заявил депутат ЗакСО, глава Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Как сообщил он на своей странице в соцсети, в прошлом месяце стало известно, что по поручению федерального правительства на Среднем Урале создается специальная рабочая группа по вопросу размещения мусорного полигона в Сысертском районе.

"Вы знаете, что мы поддерживаем местных жителей, которые практически единогласно (92%) выступили против строительства свалки. Поэтому вместе с депутатом Олегом Гордеевым сразу обратились к губернатору с просьбой включить нас в состав данной рабочей группы", - рассказал Ивачев.

Однако ответ, полученный от министерства ЖКХ, как выразился депутат, "поражает своим хамством".

"Мало того, что депутатам регионального парламента было отказано, так еще и заместитель министра Егор Свалов объяснил это стремлением "деполитизировать работу" вновь создаваемого органа и (внимание!) "желанием обеспечить его объективность и профессионализм". Получается, Егор Анатольевич считает, что кандидат наук, зампред ЗССО и депутат комитета по ЖКХ являются некомпетентными и необъективными, то есть лоббирующими чьи-то коммерческие интересы?", - задается вопросом Александр Ивачев.

Он полагает, что властями сделано "громкое заявление".

"Считаю, что оно требует пояснений от руководства Егора Анатольевича и, возможно, проверки со стороны надзорных органов", - добавил депутат-коммунист.

Напомним, недавно противники полигона в Сысерти заявили о разглашении их личных данных председателем городской думы. Ранее активисты передали сотни писем против мусорного полигона в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.