06 Марта 2025
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Курьера телефонных мошенников задержали в Москве

Курьера телефонных мошенников задержали в Москве. 25-летний житель Самары собрал 3,5 миллиона рублей у трех жителей столицы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.
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В полицию обратился 83-летний пенсионер. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионеру, что от его имени якобы финансируется противоправная деятельность. Мошенник "посоветовал" задекларировать имеющиеся у него сбережения.

Потерпевший передал пришедшему к нему молодому человеку более одного миллиона рублей на Петрозаводской улице. Только потом доверчивый мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Злоумышленника нашли и задержали.Стало известно, что он нашёл подработку в сети Интернет.

Мужчина также забрал почти 2,7 млн рублей у обманутых аферистами жителей столицы на Аргуновской улице и улице Удальцова.

Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ, которые в ближайшее время будут объединены в одно производство. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что граждане России из-за действий телефонных злоумышленников потеряли в прошлом году не менее 295 млрд руб. Как сообщил заместитель правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов, оценка основана на данных ЦБ РФ, МВД, а также на алгоритмах самого банка в тех случаях, когда пострадавшие не обращаются ни в правоохранительные органы, ни в кредитную организацию.

В марте 2024 года "Сбербанк" отметил рекордное количество звонков кибермошенников — 20 млн в сутки. Благодаря принятым мерам, эта цифра уменьшилась до 5–6 млн звонков, однако изменился характер данных рисков, сказал зампред. "К концу года мы зафиксировали риски и угрозы вплоть до террористических актов", — указал Кузнецов.

Теги: мошенник, курьер, , пенсионер


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