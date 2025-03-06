06 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура помогла бойцу СВО из Нижнего Тагила добиться выплаты за ранение

Житель Нижнего Тагила, участник СВО, больше года не мог получить от управления социальной политики единовременной выплаты в 150 тыс. рублей за полученное ранение. В историю пришлось вмешаться прокуратуре, которая отстаивала права бойца уже в суде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, местный житель принимал участие в спецоперации с декабря 2022 по март 2023 года. В этот период он получил ранение - перелом части бедренной кости. Уже в ноябре того же года, после прохождения лечения, мужчина обратился в управление социальной политики за предоставлением социальной выплаты, однако там бойцу отказали, заявив, что факт получения ранения им в период исполнения обязанностей по контракту не подтвержден.

Тогда за дело взялась уже прокуратура, которая быстро нашла подтверждение, а именно: справку "МОО "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", выписной эпикриз из истории болезни заявителя Луганской республиканской клинической больницы, согласно которому, перелом части бедренной кости был получен во время выполнения боевой задачи, а также военный билет с записью о полученном ранении.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обратилась в суд с иском о признании незаконным решения управления социальной политики об отказе участнику СВО в единовременной выплате. Ленинский районный суд также встал на сторону военнослужащего и обязал территориальный орган исполнительной власти назначить и перечислить участнику специальной военной операции единовременную денежную выплату в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, что аналогичная история произошла в Ирбитском районе. В декабре 2022 года на Авдеевском направлении солдат получил осколочно-минную травму предплечья. В феврале 2024 года, уже после прохождения лечения, мужчина обратился в управление социальной политики за предоставлением социальной выплаты, однако за весь год ее так и не перевели. Управление ссылалось на опечатку, допущенную в медицинских документах ЦРБ Луганской Народной Республики, а также ФГБУ "Федеральный центр медицины катастроф". Однако после обращения внимания на историю со стороны прокуратуры, проблема разрешилась буквально за несколько месяцев.

Теги: НИжний Тагил, СВО, прокуратура, выплата


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