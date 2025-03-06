На Южном Урале пойдет под суд местный житель, устроивший смертельную стрельбу на стадионе

В Миассе Челябинской области завершили расследование в отношении 27-летнего местного жителя, который в ходе конфликта расстрелял оппонента из ружья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, вечером 14 мая прошлого года на стадионе в Миассе между двумя компаниями местных жителей произошла стычка, в процессе которой обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в грудь юноше, отчего последний скончался на месте.

Затем фигурант попытался застрелить брата погибшего, он сделал два прицельных выстрела в его сторону, но промахнулся. После этого стрелок скрылся, однако его быстро задержали.

Южноуралец обвиняется в убийстве, а также покушении на убийство двух лиц. Уголовное дело после утверждения обвинения передано в суд.