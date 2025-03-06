СМИ: Команда Трампа провела тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет Politico.

По информации издания, американская делегация уже встречалась с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и соратниками бывшего президента страны Петра Порошенко*.

Ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине. По данным источника из Республиканской партии, участники переговоров позиционируют себя как людей, с которыми легче найти общий язык, чем с Зеленским.

Напомним, в ходе выступления перед Конгрессом Дональд Трамп заявил, что получил письмо Владимира Зеленского. В письме говорилось, что Киев готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Президент Украины написал, что готов работать с США в урегулировании конфликта, а также заключить соглашение по природным ресурсам.

СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники из администрации президента США провели тайные переговоры с Владимиром Зеленскими, чтобы восстановить отношения после конфликта лидеров в Белом доме.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов