Суд вынес приговор уральскому живодеру, убившему щенка на глазах очевидцев

Суд признал виновным жителя Новоуральска, совершившего убийство щенка на глазах очевидцев. Мужчина отделался исправительными работами.

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Напомним, все случилось 6 мая 2024 года в лесопарковой зоне на территории ЗАТО. Живодер нанес рукой и ногой несколько ударов по голове и телу щенка по кличке "Боня". Полученные травмы стали причиной гибели животного.

В полиции установили личность убийцы: им оказался 46-летний рецидивист, 12 раз судимый за имущественные преступления, известный в определенных кругах по прозвищу "Селезень". Было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Как сообщили Накануне.RU в полиции Новоуральска, сам фигурант вину признал и раскаялся в содеянном. Суд признал уральца виновным и назначил ему 1 год исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Как отметили в МВД, приговор уже вступил в силу.

Напомним, недавно в суд было передано дело другого уральского живодера, убившего котов из-за съеденного ими ужина.