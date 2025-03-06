Свердловских водителей предупреждают об обильном снегопаде

Госавтоинспекция Свердловской области просит водителей соблюдать осторожность на дороге из-за снегопада.

Водителям и пешеходам напоминают, что из-за осадков может ухудшиться видимость и увеличиться скользкость. В связи с этим автовладельцам рекомендуют:

Снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия;

Увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств;

Использовать противотуманные фары и ближний свет фар;

Избегать резких маневров и торможений.

Пешеходов также призывают быть бдительными: переходить дорогу только в установленных для этого местах, использовать световозвращатели и убеждаться, что приближающийся водитель вас видит.