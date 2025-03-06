В Южной Корее истребитель сбросил бомбы на жилые дома

В Южной Корее истребитель KF-16 сбросил бомбы на жилые дома. Речь идёт о восьми снарядах.

Это произошло во время учений с боевой стрельбой. KF-16, участвовавший в тренировках, "ненормально" сбросил восемь бомб MK-82 за пределами учебного полигона в Почхоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.

Военно-воздушные силы проводят расследование инцидента. Они принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам. По данным властей, пострадали семь человек, пишет "Рёнхап".