Минсельхоз: цветов на 8 марта хватит всем

Российский рынок обеспечен цветами в полной мере, в том числе перед 8 Марта. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

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По данным Росстата, в 2023 году вырастили почти 400 млн штук срезанных цветов и цветочных бутонов. Ожидается, что по итогам 2024 года производство продукции цветоводства на 3-5% превысит уровень 2023 года.

"Благодаря такой динамике, а также импорту из дружественных стран, внутренний рынок в полной мере обеспечен продукцией, в том числе перед 8 Марта, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на цветы", - говорится в сообщении.

В основном цветы выращивают в Центральном федеральном округе - 35% от общероссийских показателей. Лидеры - Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край.

В основном в России выращивают розы и тюльпаны. Также популярны хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды, рассказали в Минсельхозе.

Ранее мы писали, что ц России цветы к Международному женскому дню за год подорожали на 18%.

По словам аналитиков, в текущем году букет обойдется в среднем в 4 тыс. руб., а в Москве — около 5 тыс. руб. несмотря на то, что колебания курса доллара не сказались на стоимости, из-за ажиотажного спроса продавцы снижать цены не намерены. Уже к началу марта количество заказов на букеты выросло на треть.