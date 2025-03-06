Кражи денег из-за прикладывания карты к смартфону стали массовыми

В России злоумышленники активизировали кражу средств граждан с использованием привычной NFC-технологии: средства пропадают после того, как банковскую карту прикладывают к смартфону.

Россияне устанавливают фишинговые утилиты, которые маскируются под банковские — в приложении просят прислонить карту к телефону якобы для входа и ввести ПИН-код. В результате виртуальная карта привязывается к смартфону преступника, который уже стоит у банкомата и опустошает ее.

Схема распространяется массово: количество таких мошенничеств в 2025 году вдвое превысило уровень всего прошлого года. Ущерб может перевалить за 100 млн руб., сообщают "Известия".