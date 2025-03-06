В ТЦ осталось 20% свободной площади для иностранных брендов

В России свободных торговых площадей в торговых центрах хватит лишь для размещения 20% иностранных брендов, которые ранее покинули отечественный рынок.

Согласно исследованию УК "САМПА", в 2022 году иностранные компании освободили около 2,8 млн кв. м торговых площадей. При этом за два года рынок почти полностью поглотил этот объем. В настоящее время свободными остаются 1,9 млн кв. м, большая часть которых не подходит для крупных иностранных брендов.

Основная проблема в том, что 70% свободных площадей расположены в специализированных или микрорайонных центрах, а также в зданиях жилых комплексов, которые не соответствуют требованиям ведущих международных компаний. Также на рынке наблюдается острый дефицит крупногабаритных помещений, которые ранее арендовали такие компании, как H&M, Zara, Uniqlo и IKEA, сообщают "Известия".

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что разговоры о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок преждевременны.